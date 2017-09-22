"Гражданин России Дмитрий Макаров 1986 года рождения отдыхал в районе Сиде в провинции Анталья. По предварительным данным, он купался в бассейне отеля. Внезапно ему стало плохо, и он захлебнулся водой", - сказал собеседник агентства.

В генконсульстве РФ также рассказали, что "туриста доставили в больницу, но врачи не смогли ему помочь", пишет ТАСС.