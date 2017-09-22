Актриса из Игры престолов бросила учебу ради "кино для взрослых"

Элла Хьюз, которая приняла участие в съемках шестого сезона "Игры престолов", призналась, что бросила учебу ради карьеры актрисы "взрослого кино", передает New York Post.

22-летняя девушка обучалась на юридическом факультете, когда начала параллельно сниматься в эротическом кино. Благодаря новому опыту она почувствовала себя счастливее и увереннее. Теперь Хьюз мечтает создать собственную компанию по производству эротических фильмов.

"До того, как стать актрисой, я была очень застенчивой. Даже не разговаривала ни с кем по телефону. Я ненавидела звук своего голоса и думала, что некрасивая. У меня были проблемы с весом, поэтому я абсолютно не верила в себя", - призналась Хьюз.

В настоящее время девушка покинула учебу и зарабатывает на жизнь исключительно съемками в кино "взрослого жанра", а также продажей своего нижнего белья и онлайн-стриптизом, пишет korrespondent.net

Хьюз регулярно получает в соцсетях оскорбления и критические замечания, однако не обращает на них внимания.