Мадрид направляет тысячи силовиков в Каталонию

Испания стягивает к Кататонии дополнительные подразделения полиции из-за референдума о независимости последней, назначенного на 1 октября. Об этом сообщает Reuters в четверг, 22 сентября.

По данным агентства, в Каталонии отправили дополнительно четыре тысячи полицейских. Они присоединятся к пяти тысячам полицейским, которые уже находятся в этом автономном крае, пишет korrespondent.net

"Им будет поручено следить за общественными местами и поддерживать порядок, и они будут действовать в случае проведения незаконного референдума", - говорится в заявлении МВД.

Ранее гражданская гвардия Испании провела обыски в Барселоне в государственных учреждениях, ища документацию, связанную с референдумом о независимости Каталонии.