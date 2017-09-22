Instagram разрешила примерять "маски" в прямом эфире

"Визуальная" соцсеть Instagram добавила возможность применять фильтры и "маски" во время "живых" видеотрансляций. Как сообщается в официальном блоге сервиса, в режиме "Прямой эфир" эффекты станут доступны в течение ближайших недель.

Ранее накладывать "маски" можно было только в режимах съемки Boomerang, "Свободные руки" и "Обратная запись" (позволяет создавать клипы, воспроизводимые задом наперед). Их также можно применить для двух лиц одновременно.

Instagram добавила поддержку "масок" в мае этого года. Чтобы включить новый тип фильтров для лиц, нужно открыть камеру и коснуться иконки с лицом в нижнем правом углу. Базовый набор включает 8 "масок": от математических уравнений, летающих вокруг головы, до пушистых ушек коалы, сказали в компании.

В течение первой недели авторам "живых" видео, сообщили в Instagram, будет доступна эксклюзивная "маска" в виде солнечных очков. Нажав на аксессуар, пользователи смогут изменить его внешний вид, а также выбрать сцену, отражаемую в линзах, пишет vesti.ru