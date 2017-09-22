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В Саудовской Аравии отозвали учебник из-за снимка короля вместе с Йодой
// фото: geekwoc via Twitte
17:01, 22 Sep 2017
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Власти Саудовской Аравии отозвали тираж учебников, в которые попал снимок короля Саудовской Аравии вместе с персонажем из фантастической Саги Звездные Войны мастером Йодой.

На оригинальной фотографии датированной 1945 годом принц Фейсал ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, который  с 1964 года 11 лет правил Саудовской Аравией, подписывает устав Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско, США. 

В книжке же была напечатана фотография саудовского художника Абдулы Ал Шери (Abdullah Al Shehri), который добавляет персонажей из поп-культуры на исторические фотографии, пишет nv.ua

Министр образования Ахмед ал-Эйсса извинился за ошибку и распорядился изъять все учебники и напечатать новые.




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