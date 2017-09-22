В Саудовской Аравии отозвали учебник из-за снимка короля вместе с Йодой

Власти Саудовской Аравии отозвали тираж учебников, в которые попал снимок короля Саудовской Аравии вместе с персонажем из фантастической Саги Звездные Войны мастером Йодой.

На оригинальной фотографии датированной 1945 годом принц Фейсал ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, который с 1964 года 11 лет правил Саудовской Аравией, подписывает устав Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско, США.

В книжке же была напечатана фотография саудовского художника Абдулы Ал Шери (Abdullah Al Shehri), который добавляет персонажей из поп-культуры на исторические фотографии, пишет nv.ua

Министр образования Ахмед ал-Эйсса извинился за ошибку и распорядился изъять все учебники и напечатать новые.