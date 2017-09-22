Американский учитель превратил свой класс в Хогвартс. ФОТО

Преподаватель хотел сделать сюрприз для своих учеников после выхода с летних каникул. В этом ему очень помогла вселенная Гарри Поттера.

Кайл Хаблер - преподаватель в средней школе Эвергрин в городе Хиллсборо, штат Орегон. Он - настоящий фанат Гарри Поттера. Мужчина собирал вещи, связанные с Хогвартсом еще будучи подростком. Поэтому, когда он захотел порадовать своих учеников, он уже знал, что будет делать.

На работу ушло около пяти недель, а всю магию он сотворил собственными руками и за свой счет. Он не ограничился просто вымпелами и постерами - он принес в класс Распределяющую Шляпу, набор для квиддича, шахматы, "зелья", сов, книги и много-много других вещей. В общем, Кайл сделал все, чтобы дети при входе в класс в восторге кричали "Мерлинова борода!, пишет nv.ua

Не забыл он и про свой кабинет, также полностью переделав и его.