Британские банки с нового года сверят всех держателей счетов со списком лиц, которые подлежат депортации из Великобритании или скрываются от миграционных служб.
Финансовые учреждения будут обязаны сообщить министерству внутренних дел обо всех клиентах, чьи имена они найдут в списке нелегалов, и закрыть или заморозить их счета.
Эта мера содержится в законе об иммиграции, который в 2016 году принял парламент.
Согласно попавшей в распоряжение газеты Guardian информации, проверять все 70 млн текущих счетов в британских банках с целью выявления нелегальных мигрантов будут раз в три месяца.
Помимо этого британский закон о иммиграции 2016 года предусматривает целый ряд мер, направленных на то, чтобы нелегалы решили добровольно покинуть страну, пишет ВВС.
В 2014 году были ужесточены правила открытия счетов. С того времени банки начали проверять миграционный статус будущих клиентов.
Министерство внутренних дел утверждает, что банки получат информацию лишь о тех, кто находится в Великобритании незаконно.
К их числу относятся иностранцы, более не имеющие права на обжалование решения о депортации и соответственно утратившие возможность пользования банковскими услугами, уточнила глава министерства Эмбер Радд.
Она подчеркнула, что мигранты, находящиеся в Британии легально, смогут использовать свои банковские счета как ни в чем не бывало.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW