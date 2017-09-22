Эйфелеву башню со дня открытия посетили 300 миллионов человек

Триста миллионов человек посетили Эйфелеву башню со дня открытия в 1889 году, говорится в сообщении компании-эксплуататора монумента SETE.

Чтобы отметить это событие, SETE 28 сентября организует праздничное шоу. С 18.00 до 23.00 запланированы музыкальные выступления: на площади под башней выступит джаз-оркестр, на втором уровне монумента будут играть трубачи, а на верхушке — квартет флейт. С 20.00 до 23.00 на первом уровне башни выступит целый ряд ди-джеев.

Начиная с 19.30 и до полуночи каждые 30 минут будет демонстрироваться специальное световое шоу.

Посетителям также предложат сфотографироваться на фоне "железной дамы" и разместить снимок на 12-метровой стене. Из фотографий сложится надпись "300 000 000 de mercis!" ("300 миллионов спасибо"). При этом каждый сможет сделать копию своей фотографии и забрать ее на память.

Организаторы обещают и множество сюрпризов. Кроме того, они проводят в соцсетях конкурс, наградой которого станет поездка в Париж, пишет РИА Новости.

Эйфелева башня была построена для Всемирной выставки 1889 года, приуроченной к столетию французской революции. Это самая посещаемая и самая фотографируемая достопримечательность в мире.





