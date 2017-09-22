Престижную премию по генетике получили селекционеры экологически чистых коров

Исследователи из Шотландского сельскохозяйственного колледжа, Абердинского и Эдинбургского университетов удостоились премии научного журнала PLOS Genetics за своё исследование о том, как генетика коров связана с выделяемым ими парниковым газом, метаном, и предложение вывести "малометановый" крупный рогатый скот. Об этом сообщает сайт издания.

Один из весомых факторов глобального потепления — повышение содержания парниковых газов в атмосфере. Один из таких газов — метан. Его в больших количествах выделяет в результате пищеварения крупный рогатый скот. Согласно отчёту Всемирной продовольственной организации ООН 2013 года, коровы ответственны за выброс 14,5 процента всех парниковых газов. Снижение выбросов метана крупным рогатым скотом без заметного уменьшения его поголовья — актуальная проблема.

По этой причине британские исследователи определили факторы, влияющие на объём выделяемого животными метана. Они разделили 72 коровы на две группы по родству и назначили каждой группе свой рацион, а затем замеряли, сколько метана в день в среднем выделяют животные. Также учёные провели анализ геномов подопытных коров и определили состав кишечной микробиоты каждой из них.

Выяснилось, что независимо от рациона определённые варианты гена TSTA3 у коров связаны с тем, какие бактерии преобладают в микрофлоре их кишечников. А состав микробиоты, в свою очередь, определяет, насколько эффективно животное перерабатывает пищу и сколько метана в день выбрасывает с кишечными газами. Самые экологически чистые коровы выделяли 140 г метана в сутки, самые "экологически грязные" — 200 г за то же время. На основании этих данных авторы предложили выводить коров с нужным TSTA3, чтобы животные выбрасывали меньше метана.

У работы есть и слабое место. Данные получены с относительно небольшого числа особей. Поэтому сейчас нет уверенности в том, что селекция коров на определённый состав микробиома не навредит самим животным и не будет иметь побочных эффектов для окружающей среды, пишет life.ru