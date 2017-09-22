Президент готов нарушить Конституцию. Глава государства заявил, что не назначит Евгения Стурзу министром обороны ни при каких условиях. Говорил он об этом на полигоне в Бульбоаке, где начались учения "Огненный щит - 2017".
"Я не намерен принимать присягу кандидата, предложенного правительством. Надеюсь, кабмин и парламентское большинство это поймут и вернутся к дискуссиям, чтобы назначить министром обороны профессионала", - сказал президент Молдовы Игорь Додон.
Эксперты при этом подчеркивают: Конституция дает президенту право только на один отказ. В случае повторного выдвижения кандидата глава государства обязан принять предложение.
Выходом из кризиса, по словам экспертов, может стать изменение Конституции в парламенте, чтобы президента на церемонии заменил премьер, спикер или председатель Конституционного суда. Но возможен и другой сценарий.
"Начало процедуры отстранения от должности с последующим референдумом об отставке. Отказ президента принять присягу министра будет нарушением Конституции".
"Это вообще противоречит здравому смыслу. Если господин президент стоит на своём и отказывается принять присягу, он нарушает 7-ю статью Конституции. Последствия оговорены в 79 статье - отставка, инициированная парламентом", - отметил эксперт в области конституционного права Александр Арсени.
Между тем, депутаты из парламентской группы Народно-европейской партии предложили внести поправки в Уголовный кодекс. Изменить они предлагают 320-ю статью - о невыполнении судебных решений, за что грозит до пяти лет тюрьмы. Здесь же хотят оговорить наказание за неподчинение решениям Конституционного суда.
После повторного отказа президента назначить министром обороны Евгения Стурзу правительство обратилось в Конституционный суд с просьбой дать четкое толкование процедуре.
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авторы DW