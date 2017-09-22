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МВД: незначительные ДТП будут оформлять сами водители
// фото: РИА Новости
18:01, 22 Sep 2017
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Незначительные ДТП будут оформлять сами водители - без приезда полиции и начисления штрафов. Такие поправки в закон предлагает внести МВД. В министерстве говорят - это позволит сократить бюджетные расходы, ведь каждый выезд инспекторов на место происшествия обходится государству в 200 леев. Да и автовладельцам так будет проще.

"Оба участника аварии должны будут заполнить формуляр о мировом соглашении. В нем будут указаны обстоятельства ДТП, полученные повреждения, данные из страхового полиса", - сказал секретарь Совета по безопасности дорожного движения Виорел Бульмага. 

Страховые компании при этом настаивают на уточнении понятий - какую аварию можно считать небольшой, а ущерб - незначительным. 

"Если ущерб не превышает 15 тысяч леев, можно говорить о незначительных рисках. В настоящее время подобных ограничений нет. Не упоминается в законопроекте и о результатах алкотеста", - отметил директор страховой компании Влад Штирбу. 

Водители по-разному отнеслись к инициативе властей. 

"Абсолютно с этим согласен, это сэкономит нам уйму времени".

"Мне это кажется глупой затеей. Полиция в любом случае должна прибыть на место, вне зависимости от того какая это авария".

В Румынии механизм мирного соглашения в случае ДТП действует с 2009 года. В некоторых странах водители сообщают о таких авариях с помощью специальных приложений на смартфонах.

"До 2009 года приходилось выстаивать длинную очередь в Дорожную полицию. Сейчас это в прошлом. Кроме того, всё происходит намного быстрее", - сказал автомобилист из Румынии Эмил Разван-Гатеж. 

Ежегодно в Молдове регистрируют примерно две с половиной тысячи аварий, в результате которых гибнут люди, а водители несут существенный ущерб. И 11 тысяч незначительных ДТП.





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