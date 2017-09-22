В районе села Новоянисоль рядом с Мариуполем (Украина) загорелся склад боеприпасов на территории воинской части.
«Пожарная служба приехала, но справиться с огнем не может. Взрывы слышны на далеком расстоянии», — рассказали очевидцы местному изданию 0629.
Национальная полиция Украины сообщила, что пожар, по предварительным данным, начался в поле, после чего огонь перекинулся на воинскую часть. Информации о пострадавших нет, отмечает meduza.io.
Воинская часть, где начался пожар, расположена в полутора километрах от села Новоянисоль. В нем живут около 450 человек. По данным 0629, планируется их эвакуация. Село находится в 36 километрах от Мариуполя.
Комментарии
- Эйфелеву башню со дня открытия посетили 300 миллионов человек
- Банки Британии будут замораживать счета нелегальных иммигрантов
- Мадрид направляет тысячи силовиков в Каталонию
- Франция не намерена сокращать свои ядерные силы
- Во взорвавшейся в лондонском метро бомбе были поражающие элементы
- ООН: число бежавших в Бангладеш из Мьянмы рохинджа достигло 429 тысяч
- В 11 областях Украины введен карантин из-за АЧС
- Двое мужчин порезали себя ножом перед зданием парламента в Финляндии
- Киев конфискует еще 200 млн долларов "семьи Януковича"
- Uber не продлили лицензию на работу в Лондоне
- В учебник вставили коллаж из снимков короля Саудовской Аравии и магистра Йоды
- В Гагаузии госпитализировали 12-летнюю девочку, упавшую со скутера
- Студентка принесла на экзамен шпаргалку размером метр на полтора
- Под Мариуполем загорелся склад боеприпасов
- МВД: незначительные ДТП будут оформлять сами водители
- Стихия разбушевалась: град размером с куриное яйцо выпал на севере Молдовы. ФОТО
- Возле аэропорта Домодедово едва не разбился Airbus A380 c 426 пассажирами
- В США вечерний телеэфир прервало экстренное объявление о конце света
- В Стамбуле во время посадки разбился самолет. ВИДЕО
- Не каждый доживёт: учёные высчитали новую дату конца света
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
День хорош для самообразования и расширения общего кругозора. Наконец принесет плоды дело, которое Вы уже считали совсем гиблым. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Велик шанс найти покровителя или спонсора.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
День предвещает успех в любви, удачные свидания, культпоходы, вечеринки. В отношении с начальством не рекомендуется терять чувство меры и такта. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожнее с бытовой химией.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День отмечен важными переменами и получением неожиданных неприятных известий. Все, что будет происходить, пойдет Вам на пользу, каким бы странным ни казалось на первый взгляд. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Благоприятны предпринимательство и торговля.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Этот день будет наиболее благоприятным для восстановления дружеских отношений. Избегайте натиска и чрезмерной настойчивости в общении с любимым человеком. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Повысится Ваша деловая активность.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
День хорош для любовного объяснения, бракосочетания, домашнего торжества. Ложь и изворотливость Вам не помогут - Вы только навредите этим себе еще больше. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Будьте осторожнее сдержаннее в финансовых делах.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День сулит Вам душевное равновесие, благоприятствует мерам по укреплению здоровья. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Смело назначайте свидания.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодняшний вечер сделает супружеские отношения более гармоничными. Настроение может совсем опустится до нуля, если только Вы не встретите человека, общение с которым заставит Вас забыть о неприятном. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Побольше решительности и сосредоточенности.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
День располагает к лени и может быть пагубным для здоровья. Велика вероятность того, что Вас попросят заплатить по старым счетам. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Воздержитесь от неуемных желаний в этот день.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня вполне возможны серьезные перемены в делах. Вы будете вполне здоровы, если не брать во внимание общее угнетенное состояние и некоторую нервозность. Ваше желание привести квартиру в надлежащий вид, может не встретить поддержки у домашних, что приведет к долгим дебатам и ссорам. Будьте осторожны с начальником.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Бизнесмены смогут заключить выгодные контракты или обрести надежных партнеров. Неудачный день для секса. Удачный день для людей творческих профессий.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День хорош, как для умственной, так и для физической работы. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Попытки понять ситуацию и разобраться в ней при помощи анализа окажутся тщетными. Отправляясь всей семьей на дачу, в лес.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
День особенно благоприятен для людей, занятых творчеством. Вам возможно, удастся четко сформулировать свои цели и задачи. Скорее всего, вас ждут сегодня материальные затруднения. Вечером ждите приятных гостей.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW