В Гагаузии госпитализировали 12-летнюю девочку, упавшую со скутера

В селе Чишмикиой 12-летняя пассажирка скутера пострадала в результате ДТП.

Об этом сообщила для портала GagauzMedia офицер пресс-службы управления полиции Гагаузии Снежана Тукан.

«При выезде оперативной группы было установлено, что 15-летний житель села Чишмикиой, управляя скутером и проезжая через канаву, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате чего пассажирка не удержалась и упала», – рассказала Тукан.

Девушка была доставлена в бессознательном состоянии в Вулканештскую больницу. На данный момент ее состояние стабильное.