В учебник вставили коллаж из снимков короля Саудовской Аравии и магистра Йоды

В изданном в Саудовской Аравии учебнике по обществоведению напечатали фото короля страны Фейсала ибн Абдул-Азиза аль Сауда, рядом с которым путем фотошопа добавили персонажа "Звездных войн" магистра Йоду.

Министр образования страны уже извинился за случившееся, сообщив, что весь тираж будет изъят и заменен. Каким образом коллаж попал в учебник, пока неизвестно. Автор коллажа при этом известен – им оказался 26-летний местный художник Абдулла аль-Шехри, работающий под псевдонимом Шавиш. В своих работах он часто добавляет изображения вымышленных персонажей на фотографии, на которых запечатлены различные исторические моменты.

Фото короля Фейсала было сделано во время подписания в 1945 году в Сан-Франциско Устава Организации Объединенных Наций, когда он представлял там свою страну в качестве министра иностранных дел. По словам Шавиша, он решил добавить Йоду на фото с королем, потому что именно этот персонаж больше всего напоминает покойного монарха своей мудростью и точностью формулировок.

Также магистр Йода по сюжету фильма пользовался зеленым световым мечом. Этот цвет символизирует ислам и преобладает на флаге Саудовской Аравии, отмечает Вести.ру.

Фейсал был королем Саудовской Аравии в 1964-1975 годах. Именно при нем в королевстве выросли объемы нефтедобычи, что позволило заложить основы нынешнего экономического процветания страны.