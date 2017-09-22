Сотрудник аэропорта три месяца шутки ради менял багажные бирки

Правоохранительным органам в Сингапуре удалось раскрыть загадочное преступление: был обнаружен хулиган, отправлявший чемоданы пассажиров не по назначению. Однако мотивы «шутника» остаются неизвестными.

Сингапурский аэропорт Чанги не только один из крупнейших авиаузлов в регионе; в течение пяти лет он также получает звание лучшего в мире. Тем удивительнее оказались действия одного из служащих, 63-летнего работника багажного отделения Тая Бун Ке. Начиная с 8 ноября 2016 года и на протяжении трех следующих месяцев мужчина менял бирки на чемоданах пассажиров. В результате багаж улетал не туда, куда следовало.

Каким образом было раскрыто преступление, не сообщается: возможно, лучший аэропорт мира, обратив внимание на статистику потерявшегося багажа, провел специальное расследование. После того, как Тай Бун Ке был задержан, выяснилось, что в общей сложности он отправил не по назначению 286 чемоданов. Объектами его озорства становились вещи пассажиров, летавших авиакомпаниями Singapore Airlines, SilkAir и Lufthansa. Сюрприз на багажной ленте ожидал людей, приземлившихся в Лондоне, Гонконге, Маниле, Франкфурте, Сан-Франциско и других крупных городах, передает nat-geo.ru.

Мужчину арестовали еще в феврале, но мотивы его поступка так и остаются неизвестными. Представители аэропорта уверяют, что угрозу безопасности Тай Бун Ке не создал и объясняют его действия «желанием пошутить». В случае, если суд не оценит столь своеобразное чувство юмора, его ждет штраф и тюремное заключение сроком на год или больше. Ближайшее заседание состоится 17 октября.