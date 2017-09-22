В Петербурге обокрали сейф в здании аппарата полномочного представителя президента РФ

Следователи Санкт-Петербурга ищут преступников, совершивших дерзкую кражу в здании аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. Злоумышленники похитили сейф, в котором, по уточненным данным, хранились личные драгоценности одной из сотрудниц.

Воры проникли в ночь на 22 сентября в здание полпредства СЗФО, которое расположено по адресу Петровская набережная, 2 в Петроградском районе. О краже сейфа стало известно утром, после чего на место происшествия прибыли десятки оперативников, следователей и все руководство ГУ МВД, пишет "Фонтанка".

Первоначально сотрудники правоохранительных органов категорически отказывались хоть что-то пояснять. При этом они ссылались на полученную ими предварительную информацию, согласно которой в пропавшем сейфе находились какие-то секретные документы полпредства.

Однако из собственных источников "Фонтанка" узнала, что в действительности в сейфе лежали личные золотые украшения одной высокопоставленной чиновницы, работающей в полпредстве. По данным прессы, пропало более 60 наименований ювелирных изделий. Полная опись этого имущества еще не составлена, а о суммарном ущербе можно только догадываться.

Известно, что "домушники" проникли в здание, перекусив решетку на окне с тыльной от Невы стороны здания. Затем грабители вскрыли стеклопакет и залезли внутрь, передает newsru.com.