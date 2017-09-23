Вулкан на Бали на грани извержения

Индонезия объявила высшую степень опасности из-за возможного извержения вулкана Агунг на острове Бали.

Около 10 тысяч человек уже эвакуированы из района возможного извержения. Власти призывают население покинуть район в радиусе не менее 9 км от вулкана. Сообщается о непрерывных сейсмических толчках в окрестностях вулкана, наблюдаются также признаки подъема магмы к поверхности.

"Толчки происходят очень часто, мы очень боимся и я отвез всю семью в укрытие", - рассказал агентству Франс пресс И Вайян Суварджана, один из местных жителей.

Утром в субботу по местному времени, через несколько часов после официального повышения уровня опасности, власти подтвердили, что сейсмическая активность в районе возможного извержения продолжается, передает ВВС.

Последние сообщения авиационного центра наблюдения за вулканической активностью Индонезии свидетельствуют, что вероятность извержения возрастает. Однако там же отмечается, что извержения невозможно предсказать со стопроцентной определенностью.

По сообщениям властей, международный аэропорт Бали в Денпасаре, который используется миллионами туристов каждый год, пока действует в нормальном режиме.

Министерство иностранных дел Австралии выпустило новые рекомендации для туристов, предупредив, что возможное извержение способно привести к отмене многих авиарейсов в этом регионе.

Во время последнего извержения вулкана Агунг в 1963 году погибло более тысячи человек. Тогда вулкан выбрасывал огромные пирокластические потоки и лавовые массы. Пирокластический поток представляет собой быстро движущееся облако, состоящее из раскаленных газов, вулканического пепла и горной породы.