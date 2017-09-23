Конституционный суд отказался рассматривать запрос адвокатов Дорина Киртоакэ, которые опротестовали его отстранение от должности. Судьи решили, что это не в их компетенции. Вердикт окончательный.
Отстранили его решением суда 28 июля. С мая Дорин Киртоакэ находится под домашним арестом. Его обвиняют во взяточничестве, торговле влиянием и превышении служебных полномочий.
Комментарии
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Встреча с любимым человеком будет необыкновенно страстной. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Непредвиденные событие может привести к серьезным конфликтам дома.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня вам лучше отдохнуть: в делах успеха не ждите. Актуальными станут распределение доходов, уплата налогов и пошлин. Текущие дела будут не очень сложными, но зато прибыльными. Вероятны конфликты с близкими, особенно со старшими родственниками.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День подобьет Вас на споры со старшими. Вы сможете проявить свои таланты в профессиональной сфере деятельности. Возрастет вероятность обострения хронических заболеваний на нервной почве. Фортуна благоволит конструкторам и архитекторам.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День способствует серьезной работе и осуществлению смелых замыслов. Вам возможно, предстоит немало поволноваться из-за того, что сын или дочь вернется домой слишком поздно. Смело идите на контакт с представителями иностранной организации. Вечером постарайтесь хорошенько отдохнуть, примите перед сном теплую ванну для снятия напряжения.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня можно вполне рассчитывать на успех в делах. Не забывайте, что прежде чем принять какое-либо решение, необходимо внимательно изучить ситуацию. Страдающим болезнями желудка рекомендуется исключить сегодня из своего меню соленое и острое. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вас ждут финансовые потери - все из-за Вашей чрезмерной самонадеянности. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Хотите полюбить королеву или заработать миллион? Тогда, это Ваш день. Будьте осторожны с электроприборами.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День придаст решимости Вашим действиям. Вы будете особенно приветливы и привлекательны. Возможен трудный разговор с начальством, который в конце концов пойдет Вам на пользу и будет способствовать укреплению Вашей репутации. Вероятно получение премии.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожны с автомобилем.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Активный, творческий день. Гармоничная космическая ситуация способствует Вашему финансовому благополучию. Работники интеллектуального труда сегодня заключат выгодные договоры на проведение научных работ. Но не принимайте все так близко к сердцу.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Вас будут волновать вопросы материального характера. Звезды напоминают о том, что нужно навестить родных. Вечером хорошо размяться в тренажерном зале.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Во второй половине дня строже соблюдайте диету. Того, кто не задумывается о далеких трудностях, подстерегают близкие неприятности. Перегрузки чреваты нервным срывом.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня вы будете душой компании. Возможно, пришла пора отплатить тем, кто безвозмездно помогал Вам раньше. Придется вернуться к вопросам, встававшим ранее и уже считавшимся закрытыми. Влияние планет нейтральное - можно заниматься своим здоровьем, хозяйственными делами.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW