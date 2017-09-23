В Молдове хотят ужесточить правила торговли секонд-хендом

Товары б/у станут продавать только на специализированных рынках и в магазинах. Министерство экономики намерено ужесточить правила торговли секонд-хендом.

"Мы хотим пересмотреть список товаров, запрещённых к продаже. Запрет действует и сейчас, но товары из этой категории можно легко приобрести на рынках страны", - рассказала глава отдела внутренней торговли минэкономики Алена Урсой.



Запретить намерены продажу обуви, нижнего белья, купальников, носков и полотенец. А еще - детских аксессуаров. В частности - игрушек для колясок и кроваток, которые дети тянут в рот.



"Есть риск для здоровья. Через белье, например, можно заразиться различными кожными заболеваниями, педикулезом, чесоткой", - отметила санитарный врач Ирина Григореску.



В министерстве экономики отмечают, что до сих пор такая торговля была недостаточно регламентирована.



"Стихийная, неавторизированная торговля создает условия для уклонения от уплаты налогов. Мы хотим вернуть эту деятельность в правовое поле", - добавила глава отдела внутренней торговли минэкономики Алена Урсой.



Следить за исполнением закона будут сотрудники центров общественного здоровья.



"Раз в год будут проводиться проверки. В соответствии с действующим законом мы обязаны предупреждать предпринимателей о нашем приходе", - сказала санитарный врач Ирина Григореску.



Проект закона вынесли на общественное обсуждение. В Кишиневе и пригородах товары секонд-хенд продают на 34-х рынках.



