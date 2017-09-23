В Греции упал самолет: погибли два украинца

В пятницу, 22 сентября, в горном районе на северо-востоке Греции разбился сверхлегкий частный самолет CT2K. В результате аварии погибла семейная пара – граждане Украины, передает Интерфакс-Украина.

Два самолета CT2K направлялись из Александруполиса в Бухарест. Второй борт благополучно добрался в пункт назначения. Его пассажиры и сообщили диспетчерам о том, что утратили сначала визуальный контакт, а затем и связь с первым самолетом.

На поиски пропавшего CT2K отправился экипаж греческого военного вертолета Super Puma. Проведение спасательной операции осложнялось плохими погодными условиями – все время шел дождь, передает korrespondent.net.

На земле к поискам подключились пожарные бригады. Одной из них удалось найти в районе Керас крыло разбившегося самолета. Затем были найдены тела погибших.