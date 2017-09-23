В пятницу, 22 сентября, в горном районе на северо-востоке Греции разбился сверхлегкий частный самолет CT2K. В результате аварии погибла семейная пара – граждане Украины, передает Интерфакс-Украина.
Два самолета CT2K направлялись из Александруполиса в Бухарест. Второй борт благополучно добрался в пункт назначения. Его пассажиры и сообщили диспетчерам о том, что утратили сначала визуальный контакт, а затем и связь с первым самолетом.
На поиски пропавшего CT2K отправился экипаж греческого военного вертолета Super Puma. Проведение спасательной операции осложнялось плохими погодными условиями – все время шел дождь, передает korrespondent.net.
На земле к поискам подключились пожарные бригады. Одной из них удалось найти в районе Керас крыло разбившегося самолета. Затем были найдены тела погибших.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
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СТРЕЛЕЦ
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ВОДОЛЕЙ
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW