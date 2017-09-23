СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)

Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. День пройдет эффективно, если Вы направите свой потенциал на решение дел, требующих физическую нагрузку. Сегодня не торопите события - это не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Будьте осторожны с автомобилем.

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