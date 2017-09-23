Следующее массовое вымирание животных на Земле начнется уже в 2100 году, когда концентрация углекислоты в океанах превысит критическую отметку, а температуры на планете начнут резко расти. Выводы ученых были опубликованы в журнале Science Advances.
"Я не говорю, что катастрофа случится буквально завтра. Мы всего лишь показали, что круговорот углерода в природе станет нестабильным в ближайшее время, и его поведение будет невозможно предсказать, если мы продолжим насыщать атмосферу и воду углекислотой. В прошлом, подобные периоды нестабильности приводили к массовым вымираниям", – заявил Дэниел Ротман из Массачусетского технологического института.
Два года назад экологи заявили о том, что сейчас на Земле происходит новое, шестое массовое вымирание животных. По их расчетам, в эпохи, предшествовавшие антропоцену – веку человека, каждые сто лет исчезало примерно по два вида млекопитающих на каждые десять тысяч существовавших в то время видов животных. В XX и XXI веках эта цифра выросла в 114 раз.
Теперь же исследователи проанализировали то, как менялись условия на Земле незадолго до Пермского и других вымираний, передает korrespondent.net.
Главной общей чертой всех этих событий было то, что начало каждого массового вымирания сопровождалось резкими изменениями в концентрации СО2 в атмосфере и в том, как происходил обмен углеродом между биосферой и неживой природой. Следы этих изменений можно легко заметить в том, как менялось соотношение изотопов углерода в породах тех времен.
Исследователи проанализировали остальные 30 случаев резких изменений в долях изотопов углерода, хорошо известные всем геологам, и сопоставить их с тем, как менялся облик флоры и фауны Земли в эти эпизоды времени.
Оказалось, что все подобные флуктуации в долях углерода-12 и углерода-13 сопровождались вымираниями и резкими перестройками экосистем, в тех случаях, если эти флуктуации в концентрации изотопов углерода были достаточно большими и следовали простой математической формуле, которую вывели ученые, анализируя собранные ими данные.
Используя эту формулу, ученые проверили, грозит ли массовое вымирание Земле сегодня. Оказалось, что подобный кризис может начаться очень скоро, уже в 2100 году, когда концентрация углекислоты в океане достигнет критической отметки. Причем это произойдет даже при исполнении Парижских и Киотских соглашений по климату.
Как подчеркивает геолог, это не означает, что многие животные сразу исчезнут с лица Земли – процесс вымирания может затянуться на десятки или сотни тысяч лет, за время которых скорость исчезновения видов вырастет на несколько порядков. Поэтому у человечества еще есть время для того, чтобы остановить его наступление или хотя бы снизить его масштабы.
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авторы DW