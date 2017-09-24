ДТП под столицей: два человека погибли, трое в тяжелом состоянии

Два человека погибли этим утром в аварии близ столичного пригорода Будешты. Еще троих госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Произошло лобовое столкновение легковых автомобилей. В одном находились водитель и четверо пассажиров. Они возвращались из ресторана, где работают официантами. В другом был только водитель. Предположительно, в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас он находится в реанимации.



Виновника ДТП предстоит установить, но уже известно - оба автомобиля двигались с нарушением допустимой скорости движения.

Инспекторы выясняют также обстоятельства аварии в Ставченах. Там накануне вечером рейсовый микроавтобус сбил пешехода. Он переходил дорогу в неположенном месте. Мужчина погиб. Пассажиры микроавтобуса не пострадали.