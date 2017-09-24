СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Сегодня не лучший день для общения со старшими, родители станут настаивать на своем, переубеждать их бесполезно. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Проявляйте сдержанность, не идите напролом - и Вам представится возможность достичь задуманного. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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