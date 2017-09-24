Мадрид назначил своего начальника полиции Каталонии

Власти Испании назначили нового начальника местной полиции Каталонии с целью недопущения референдума о независимости, сообщила генеральная прокуратура страны.

Полковник гражданской гвардии Диего Перес де лос Кобос станет главой и каталонской ("Моссос д'Эскуадра"), и испанской полиции в автономном регионе. Этот шаг власти в Мадриде обосновали необходимостью достижения лучшей координации действий правоохранительных сил.

Однако власти Каталонии отказались принимать постановление, посчитав, что это является вмешательством в дела местной полиции. В регион стягивают тысячи полицейских для недопущения референдума о независимости, назначенного на 1 октября.

Конституционный суд признал его незаконным, однако лидеры Каталонии не намерены от него отказываться.

В испанской генпрокуратуре считают, что назначение Кобоса оправдано законом, который регулирует совместные операции в автономном регионе. Эта схема работы останется в силе вплоть до 1 октября, сообщила каталонская газета La Vanguardia.

Министр внутренних дел Каталонии Жоаким Форн сообщил в "Твиттере" на каталонском языке, что местное правительство отвергает вмешательство в дела региональной полиции.

Пока неясно, как местные власти и полиция могут не выполнить распоряжение Мадрида, отмечает ВВС.

Однако по данным неназванных источников в министерстве внутренних дел, которые приводят испанские СМИ, они не считают распоряжение вмешательством в дела местной полиции, настаивая, что такое решение было необходимо для улучшения координации между различными структурами, участвующими в деятельности правоохранительных органов.

Там отметили, что во всех других аспектах работы подчинение местной полиции останется прежним.