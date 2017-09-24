В Германии проходят выборы в бундестаг

В Германии проходят всеобщие выборы в бундестаг. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в четвертый раз выдвинула свою кандидатуру в качестве главы Христианско-демократической партии (ХДС). Ожидается, что ее партия получит большинство мест в новом составе бундестаге.

Партнер ХДС по "Большой коалиции" Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) выступает на нынешних выборах в качестве главного ее соперника.

Праворадикальная партия "Альтернатива для Германии", как ожидается, впервые получит места в бундестаге, отмечает ВВС.

Участки для голосования открылись в 8 часов утра по местному времени, а закроются они в 18.00. Первые результаты экзит-поллов ожидаются вскоре после окончания голосования.

Нынешние выборы считаются важными по той причине, что впервые после окончания Второй мировой войны в бундестаге могут оказаться представленными сразу шесть партий.

Такой результат может привести к переменам в правительстве и к формированию новых коалиций.

Немецкий бундестаг формируется по смешанной системе: половина мест (299) отводится кандидатам, избранным в 299 одномандатных округах простым большинством голосов, то есть по мажоритарной системе.

Вторая половина мандатов распределяется между кандидатами, прошедшими в бундестаг по партийным спискам в зависимости от того, сколько голосов получила та или иная партия.