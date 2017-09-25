Выборы в Германии отразятся на молдо-германских отношениях

Голосование германских граждан возымеет влияние на политику в мире в целом, а Республика Молдова здесь не исключение. Это в обстоятельствах, когда Германия является одним из важнейших партнёров Молдовы по развитию.

О том, как нынешние выборы могут сказаться на молдо-германских отношениях, говорил посол Республики Молдова в Берлине Олег Серебрян, сообщает «Mesager», передает trm.md

По словам молдавского дипломата, отношения между Западом и странами Восточной Европы, в числе которых значатся и Республика Молдова, и Украина, нуждаются в новой подпитке. Какими бы ни были итоги выборов, германские власти и далее будут ждать проведения реальных реформ в наиважнейших областях.

«В Берлине на самом деле ощущается определённая озабоченность и даже некоторое разочарование в связи с эволюцией дел в странах Восточного партнёрства, включая Украину и Молдову. По таким разделам, как правовое государство, независимость правосудия, независимость средств массовой информации в этих странах, как считают многие германские депутаты, положение после 2013-2014 годов не улучшилось. Тем не менее, Берлин остаётся по-прежнему партнёром открытым, очень важным и очень внимательным», - заявил Олег Серебрян.

Посол так же выразил убеждённость в том, что интерес к нашей стране такого влиятельного партнёра, каким является Германия, остаётся высоким.

«Совершенно бесспорно, независимо от того, кто будет у власти, какою будет формула будущей коалиции, Германия останется заинтересованной в нашей зоне. Германия вообще очень заинтересована в Восточной Европе в целом. Из числа важных стран в этой зоне Республика Молдова, наряду с Россией, наиболее представительна и в политическом, и в экономическом, и в культурном плане. Приднестровский конфликт здесь тесно увязывается с конфликтной тематикой вообще. Германию очень тревожит проблема безопасности в зоне Чёрного моря», - отметил далее дипломат.

В 2016 году под председательством Германии в ОБСЕ удалось возобновить диалог по урегулированию приднестровского конфликта в международном формате «5+2». Тогда в Берлине был подписан Протокол о разрешении конфликта.