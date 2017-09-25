В столице прошел модный показ "Moldova Fashion Days"

Что будет модно этой осенью и зимой рассказали в ходе Дней моды 40 отечественных дизайнеров. Шоу "Moldova Fashion Days" организовал бренд "Din Inimă". Получилось интересно и ярко. Первыми на подиум вышли дети.

Дизайнеры предпочли нынешней осенью холодные тона и мягкость бархата. Хотя совсем отказаться от ярких принтов не решились, передает publika.md

"Мы предлагаем платья из натурального шелка. Расписанные вручную блузки и рубашки серого, коричневого, горчичного и бледно-розового оттенков."

"В этом сезоне я выбираю бледные тона. Мне очень нравится серый в сочетании с чёрным. Фасоны очень лёгкие, удобные, их можно комбинировать и с кедами и с обувью на высоком каблуке."

Модели отлично показали работы молдавских мастеров.

"Благодаря этому хобби я могу покупать эти вещи. Пальто стоят около 2 тысяч, обувь 1-2 тысячи. Цены на изделия наших дизайнеров очень доступные."

"Я стараюсь следовать моде, тенденциям. Работая в этой сфере, невозможно оставаться равнодушной".

Шоу Моldova Fashion Days задумали для продвижения местных брендов, и каждым годом число участников растёт.

"Прогресс очевиден. Мир молдавской моды стал выразительнее и ярче, о молдавских дизайнерах заговорили".

Нынешний модный показ - 12-й по счету. До сих пор на Moldova Fashion Days было представлено более 330 новых коллекций отечественного производства.