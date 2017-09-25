Меркель озвучила сроки формирования правительства

Канцлер Германии Ангела Меркель намерена сформировать новый кабинет министров до Рождества, несмотря на предстоящие нелегкие переговоры о коалиции по итогам выборов в Бундестаг.

В ответ на вопрос журналистов, насколько Меркель может быть уверена в том, что до Рождества жителям Германии будет представлено новое правительство, она сказал: "В большинстве случаев я всегда уверена. Кроме того, уже много лет моим девизом является фраза "В спокойствии – сила".

При этом Ангела Меркель отвергла вероятность формирования правительства меньшинства в Германии, пишет korrespondent.net.

"Я не вижу этой возможности. Я вижу свою задачу в том, чтобы мы пришли к созданию стабильного правительства в ФРГ", – сказала она и добавила, что стабильное правительство всегда было отличительной особенностью Германии

Перед страной всегда стояло "чертовски много задач на будущее, которые ей необходимо было решать", добавила канцлер.

Несмотря на то, что социал-демократы (СДПГ) уже заявили об отказе от союза с христианскими демократами, предпочтя возглавить оппозицию, Меркель обратилась к их лидеру Мартину Шульцу с призывом приложить усилия для формирования стабильного правительства.

Если же СДПГ уйдет в оппозицию, фактически единственным возможным вариантом новой правящей коалиции остается союз ХДС/ХСС, СвДП и "зеленых".

Ранее все парламентские партии исключили возможность сотрудничества с правопопулистской АдГ, которая набрала более 13% и впервые прошла в Бундестаг.