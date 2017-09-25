На некоторых участках восточного побережья США объявлено штормовое предупреждение в связи с приближением урагана Мария. Об этом говорится в сообщении Национального центра по наблюдению за ураганами США, передает Bloomberg.
"Предупреждение о тропическом шторме объявлено на участке побережья Северной Каролины от Серф-Сити на север до границы Северной Каролины с Вирджинией", – отметили в центре.
По оценке метеорологов, сильный прилив грозит жителям береговой линии от мыса Лукаут до населенного пункта Дак, расположенного на длинной косе, огибающей северную часть побережья Северной Каролины, сообщает korrespondent.net
Метеорологи прогнозируют, что наиболее вероятный маршрут продвижения Марии включает две точки побережья Северной Каролины. В то же время максимальная скорость ветра в пределах урагана снизилась с 51,4 м/с до 46,9 м/с, что соответствует второй категории из пяти возможных.
Эпицентр Марии находится в 685 км юго-восточнее мыса Хатеррас и продвигается пока в северо-западном направлении со скоростью 4,0 м/с.
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авторы DW