Австралия создаст собственное космическое агентство

Австралия планирует создать собственное космическое агентство. Об этом сообщила на церемонии открытия Международного конгресса астронавтики в Аделаиде министр науки страны Мишелия Кэш, передает SBS.

Министр отметила, что для Австралии важно начать собственную космическую программу для запуска спутников и обслуживания растущих объемов данных, получаемых посредством космических аппаратов.

"Космическое агентство должно стать опорной точкой для Австралии в этой области, а также для международной кооперации", – сказала она.

Министр добавила, что Австралия должна занять свою нишу в растущем рынке космических услуг, который на данный момент оценивается в $330 млрд, сообщает korrespondent.net

Она напомнила, что все развитые государства имеют свои космические агентства, в частности, в прошлом году подобную организацию основала Новая Зеландия.

"Создание космического агентства покажет, что у нас есть долговременная стратегия в развитии и применении космических технологий", – заключила она.