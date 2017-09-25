СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)

Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Вы станете ещё более серьезным и трудолюбивым. Проверяйте срок годности на препаратах, которые Вы собираетесь употребить, ни в коем случае не превышайте дозировку. Хочешь не хочешь, а придется раскошелиться, ведь всего не запланируешь.

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