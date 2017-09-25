Драка в 112-й маршрутке: две женщины не поделили пассажирское сиденье

Драку в переполненной 112-й маршрутке развязали две женщины, не поделившие пассажирское сиденье. К рукоприкладству они перешли после обмена грубостями. Тумаками и оскорблениями женщины награждали друг друга на глазах у своих детей.

Водитель и остальные пассажиры не смоги утихомирить скандалисток. В итоге их пришлось выставить из маршрутки.

"Водитель не мог остановить маршрутку сразу, так как был на перекрёстке. Помогли пассажиры, они заставили драчуней выйти", - сказал администратор 112 маршрута Анатолий Норика.

Жалоб по поводу произошедшего в маршрутке №112 в полиции не получали.



