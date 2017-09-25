Водолазы поднимают со дна Черного моря боеприпасы затонувшего немецкого судна

В районе села Лебедевка Татарбунарского района Одесской области спасатели поднимают с морского дна боеприпасы времен Второй мировой войны с затонувшего немецкого судна «Теодорих».

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, водолазы-саперы с соблюдением необходимых мер безопасности извлекают и транспортируют взрывоопасные предметы для дальнейшего обезвреживания.

Так, 22 сентября были извлечены 29 взрывателей, 500 стрелковых патронов, один артиллерийский снаряд калибра 75 мм; 23 сентября, — 336 взрывателей, 1500 патронов и два артснаряда.

«К проведению работ привлечена водолазно-спасательная часть аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в Одесской области и расчет подводного разминирования 1-го Специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования ГСЧС Украины», — говорится в сообщении.

Всего в операции используется три единицы специальной техники, одно плавсредство и 10 человек личного состава, передает dumskaya.net.

Сам «Теодорих» (бывшее судно «Херсон», захваченное немцами) был найден довольно давно и неоднократно обследовался подводными археологами. А вот боеприпасы, которые он перевозил, обнаружили только в июле этого года.

12 ноября 1943 года судно потопила советская подлодка М-111 под командованием капитан-лейтенанта Ярослава Иоселиани. «Теодорих» шел в составе военного конвоя. После торпедного попадания он некоторое время держался на воде, и с него успели снять экипаж.