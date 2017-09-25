В воскресенье прошли митинги в поддержку президента Игоря Додона

Сразу в нескольких городах Молдовы в воскресенье прошли протесты: тысячи людей вышли поддержать президента республики и его инициативы. В трех городах Молдовы в воскресенье прошли митинги в поддержку президента республики Игоря Додона и его инициатив. Речь идет о северной столице страны — Бельцах, а также Кагуле и Новых Аненах. Организаторами манифестаций выступила Партия социалистов, которую до избрания президентом возглавлял Додон.

Акции в поддержку молдавского лидера начались с маршей по центральным улицам этих городов, а затем продолжись митингами. В руках у участников акций государственные флаги Молдовы и партийная символика. Люди скандируют: "Референдум", "Хотим досрочные выборы", "Правительство в отставку", "Молдова", "За президента", "Победа".

Основной посыл митингов — выражение солидарности с идеей президента провести референдум по ряду ключевых, на его взгляд, вопросов. Речь идет о расширении полномочий президента, досрочных выборах в парламент и сокращении числа депутатов со 101-го до 71-го, о возврате гражданами выведенного из республиканских банков миллиарда долларов, а также преподавания истории Молдовы в школах страны.

Ранее Конституционный суд признал незаконным проведение объявленного президентом референдума.

Противостояние в верхних эшелонах власти

Конфронтация в высших эшелонах власти Молдовы продолжает накаляться. Противостояние парламентского большинства и правительства с одной стороны и президента республики с другой обостряется с каждым днем. Основным предметом острых споров остается внешняя политика страны: глава республики настаивает на сближении с Востоком, а именно с Россией, тогда как парламентское большинство и назначенное им правительство склоняются в сторону Запада, а именно Евросоюза. Однако противоборство в верхах власти наблюдается и на законодательном уровне — президент блокирует инициативы проевропейской власти, а предложения лидера республики не находят поддержки среди депутатов. В четверг парламент принял повторно отклоненные Додоном законы, которые он вернул на пересмотр депутатам. В ответ на это глава республики обратил внимание, что может взять на себя политическую ответственность и не подписать законы, за которые повторно проголосовал парламент.





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