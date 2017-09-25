Ранее СМИ сообщили о краже сейфа с драгоценностями из особняка, принадлежащего полпредству на Петровской набережной. Злоумышленники залезли в окно кабинета, не оснащенного сигнализацией, где стоял сейф. По данным СМИ, в сейфе хранились личные драгоценности федерального инспектора по Псковской области.

"Задержаны трое подозреваемых в совершении кражи сейфа с ювелирными изделиями из административного здания в Петроградском районе на сумму около 1 миллиона рублей", — сказал собеседник РИА Новости, не уточнив адрес здания.

По его словам, полицейские при помощи камер наблюдения установили автомобиль, на котором скрылись злоумышленники, после чего те были задержаны.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ (кража), максимальная санкция – 10 лет лишения свободы.