В курдской автономии в Ираке проходит референдум о независимости

В курдской автономии на севере Ирака начался референдум о независимости от Багдада.

Утром в понедельник, 25 сентября, участки для голосования открылись как в самой автономии, так и на спорных территориях, на которые претендуют официальный Багдад и иракские курды. Участие в голосовании могут принять более 5,2 миллиона избирателей. Результаты референдума, впрочем, не будут носить обязывающий характер.

Референдум вызвал критику международного сообщества и сопротивление официального Багдада, который объявил голосование неконституционным. Министерство иностранных дел Турции пообещало принять "все меры" в соответствии с международным правом, если результаты голосования будут представлять угрозу для национальной безопасности страны, отмечает dw.com.

В обнародованном в понедельник заявлении ведомства говорится, что Турция отказывается признавать референдум и будет считать его результаты недействительными. В министерстве подчеркнули, что власти Иракского Курдистана представляют угрозу для мира и стабильности Ирака и всего региона. В турецком МИДе также предупредили о возможных провокациях со стороны "радикальных элементов и террористов" после референдума, цитирует заявление ведомства агентство Reuters.

Кроме того, министерство обратилось к турецким гражданам, проживающим в Иракском Курдистане, предупредив их о необходимости как можно скорее покинуть автономию, если у них нет обязательств там находиться.