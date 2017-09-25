Более 50 человек отравились копченой рыбой во Львове

Число госпитализированных в результате отравления копченой рыбой во Львове увеличилось до 56 человек. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты населения Львовской областной государственной администрации.

По данным ведомства, по состоянию на 6.00 понедельника, 25 сентября, госпитализированы 52 человека (в том числе 6 детей), 4 человека находятся на амбулаторном лечении.

Состояние 14-ти госпитализированных оценивается как близкое к тяжелому, остальные пострадавшие - в состоянии средней степени тяжести, пишет korrespondent.net

В ведомстве напомнили, что у первых отравившихся 22 сентября диагностировали острую кишечную инфекцию. Все они употребляли рыбу горячего копчения, которую приобрели в одном из торговых киосков на рынке "Привокзальный" во Львове.