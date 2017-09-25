Камеру iPhone 8 Plus назвали лучшей на рынке

Камеру недавно презентованного смартфона iPhone 8 Plus назвали лучшей на современном рынке. Специалистов больше всего впечатлили ее возможности делать снимки на открытом воздухе - она хорошо сохраняет детали и точно передает цвета, передает Ubergizmo.

Об этом заявили специалисты исследовательской компании DxO, оценив возможности новых "яблочных" смартфонов.

Известно, что iPhone 8 Plus получил дополнительный модуль с длиннофокусным объективом, который позволяет делать двукратный оптический зум и портретный режим.

Кроме того, гаджет делает лучше снимки в режиме HDR - на одном уровне с Google Pixel, пишет korrespondent.net

В условиях плохого освещения детализация снимков теряется, однако при этом устройство хорошо делает портреты, прекрасно определяя тон кожи и размывая задний фон.

В целом же, в рейтинге камер iPhone 8 Plus получил первое место, за ним следует его "младший брат", а замыкает тройку лидеров Pixel.