Задержан мужчина, справлявший нужду у Белого дома

Полиция задержала у Белого дома мужчину, в автомобиле которого были найдены девять единиц стрелкового оружия, а также три ножа, передает телеканал CNN со ссылкой на стражей порядка.

Мужчину задержали, когда он справлял малую нужду на публике, в районе 17-й улицы и Пенсильвании-авеню, пишет korrespondent.net

Подозреваемый сообщил сотрудникам секретной службы США, что хотел пройти в Белый дом, чтобы встретиться с главой Агентства национальной безопасности Майклом Роджерсом и министром обороны США Джеймсом Мэттисом. Во время допроса мужчина также сообщил, что у него есть оружие, после чего сотрудники безопасности проинспектировали его автомобиль, где нашли девять единиц огнестрельного оружия — как пистолетов, так и автоматических винтовок.

Мужчину направили на прохождение обследования психического здоровья. Также ему предъявили обвинения в нарушении правил хранения оружия.