Официант турецкого отеля убил туриста из Беларуси

Турист из Беларуси погиб в результате драки с официантом в баре отеля Калипсо в районе Турунч в Мармарисе на юго-западе Турции. Об этом пишет Hurriyet.

По данным издания, 28-летний белорус Виктор Халадко отдыхал с женой в отеле и пришел в баре после его закрытия. Халадко потребовал у 17-летнего официанта обслужить его, тот отказался.

После этого началась драка, во время которого официант нанес несколько ножевых ранений туристу. Халадко был доставлен в больницу, где скончался от потери крови.

Официант был задержан. Суд должен принять решение о его аресте, пишет korrespondent.net