В течение нескольких часов телефонные террористы заявили о минировании гостиниц «Измайловская», «Минима», «Авита», «Аквамарин», «Азимут», «Золотой колос», «Афиша» и «Космос».

Также около 13,5 тысяч посетителей вывели из столичных торговых центров «Принц Плаза», «Мега-Химки», «Метрополис», «Хорошо», «Капитолий» , «Щука», «Океания» и «Домодедово». Кроме того, корреспондент Мосленты заявил об эвакуации торгового центра «Мега-Теплый Стан».

Источник агентства утверждает, что число «заминированных» в российских городах объектов за неделю превысило тысячу, в общей сложности были эвакуированы около 400 тысяч человек, передает Лента.ру.