Электронные письма с требованиями выкупа обнаружил специалист по кибербезопасности Деррик Фармер. Рассылка содержит простой текст с требованием заплатить авторам 0,2 биткоина (около 720 долларов) или подготовиться к тому, что их сайт уйдет в офлайн 30 сентября.

Отмечается, что хакеры буквально завалили ящики компаний спамом с требованием небольшой суммы. Специалисты допускают, что группа Phantom Squad не обладает достаточной мощью для одновременного запуска DDoS-атак, рассчитанных на такое количество целей. По мнению экспертов, мошенники запугивают крупнейшие корпорации.

Исследователь компании Radware Даниэль Смит отметил, что текст заявления был почти идентичен тому, что использовался в июне 2017 года группой вымогателей, назвавшихся именем известной хакерской группировкой Armada Collective. Тогда лжехакеры ограничились пустыми угрозами, но все же получили выкуп от некоторых компаний. Стиль Phantom Squad же более всего напоминает мошенников-подражателей, передает Лента.ру.