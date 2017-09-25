Автограф Джобса продают за 15 тысяч долларов

К юбилею выхода на рынок iPhone на аукцион выставили автограф Стива Джобса, передает Phonearena. С молотка намерены пустить копию издания Newsweek, датированную 24 октября 1988 года. На обложке запечатлен молодой Стив Джобс, а также красуется его автограф с фразой "Я люблю производство".

Владелец намерен продать журнал с автографом сооснователя и экс-CEO корпорации Apple за 15 тысяч долларов.

Помимо автографа на аукцоне будут проданы оригинальная инструкция, магнитный кассетный накопитель, электрическая плата и другие вещи, которые относятся к первому коммерческому компьютеру компании Apple, пишет korrespondent.net

Сообщается, что это "железо" принадлежало Адаму Скульски - одному из первых сотрудников Apple.