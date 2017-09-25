За угон машины в столице задержали троих подростков

Трое несовершеннолетних угнали автомобиль "Dacia Logan" в столице. Владелец обратился в полицию 18 сентября, рассказав, что машина была припаркована на улице Кагул.

На место выехал экипаж полиции, который обнаружил авто всего в нескольких улицах от места, откуда оно пропало.

Подозреваемых в угоне задержали. Это подростки 13, 14 и 16 лет. Они признали свою вину.