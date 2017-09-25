В США мужчина устроил стрельбу в церкви

В американском штате Теннесси мужчина открыл огонь по прихожанам церкви Бернетт – пострадали по меньшей мере шесть человек. Об этом со ссылкой на сотрудников местных аварийных служб сообщает телеканал WKRN.

Инцидент произошел около 11.00 по местному времени (19.00 по млд) в часовне церкви Бернетт, населенном пункте под названием Антиох.

На месте инцидента, по данным телеканала, находится несколько машин скорой помощи, пожарные, а также работники правоохранительных органов.

В свою очередь полиция Нэшвилла сообщила, что после инцидента под стражу был взят один мужчина. Полицейские считают, что стрельбу открыл именно он, пишет korrespondent.net