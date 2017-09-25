Названа зарплата самого дорого футболиста мира

Зарплата бразильского нападающего Неймара во французском футбольном клубе ПСЖ превышает три миллиона евро в месяц, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на данные Football Leaks.

Как отмечается в материале, базовый месячный оклад форварда сборной Бразилии составляет 3 069 520 евро, что соответствует ежегодной зарплате в 37 миллионов евро или более 100 тысяч евро в день.

Издание также сообщает, что дополнительные премии и специальные выплаты увеличат доход игрока до 57 миллионов евро за год (более 150 тысяч евро в день), пишет korrespondent.net

Больше чем Неймар среди футболистов получает только Криштиану Роналду, у которого вместе с бонусами выходит 58 миллионов евро в год.

Напомним, что летом Неймар перешел в ПСЖ из Барселоны. Контракт 25-летнего форварда был выкуплен за рекордные для мирового футбола 222 миллиона евро.