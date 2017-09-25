Рейтинг лучших гражданств мира: Молдова на 80 месте

Молдова занимает 80-е место в рейтинге гражданств мира. Таковы данные ежегодного рейтинга, который составляет швейцарская консалтинговая компания Henley & Partners.

Как сообщает Инфотаг, рейтинг учитывает не только возможность безвизового проживания и работы в других странах для обладателей гражданства определенной страны, но и масштаб экономики, развитие человеческого потенциала, общественный порядок и стабильность.

Румыния расположилась на 27-м месте в этом рейтинге, Россия - 63, Венгрия на 18 месте, Польша - на 19-м, Словакия - на 20-м, Литва - на 23-м, Латвия - на 24-м, Беларусь - на 88-м.

Лидируют в рейтинге престижности гражданства Германия, Франция, Дания, Исландия, Швейцария, Норвегия.