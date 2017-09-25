Контрабандные сигареты из Молдовы обнаружили в Румынии

Около семи тысяч пачек сигарет молдавского происхождения обнаружил мобильный экипаж пограничников из Ясс.

23 сентября между населенными пунктами Вултур и Кырлиг они остановили для проверки автомобиль Mercedes Benz с литовскими номерами, который буксировал другую машину, зарегистрированную в Румынии. В авто находились по два человека. Все - жители уезда Яссы в возрасте от 29 до 43 лет.

Мешки с контрабандой лежали в буксируемом автомобиле. Товар правонарушители планировали продать на черном рынке. Всю партию контрабанды изъяли. Расследование продолжается.

