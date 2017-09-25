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Неизвестные проложили спиртопровод из Молдовы в Украину
// фото: AFP 2017 /
12:40, 25 Sep 2017
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Украинские пограничники обнаружили подводный трубопровод, который готовили для незаконной перекачки спирта, он был проложен из Молдавии в Одесскую область, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.

В конце августа пограничники сообщили, что на этом же направлении обнаружили подводный спиртопровод, правоохранители демонтировали часть шланга.

"Пограничники Белгород-Днестровского отряда… во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища, обнаружили пластиковую трубу диаметром 32 миллиметра. Трубопровод был проложен по дну Кучурганского лимана из Молдавии на Украину в направлении "Днестровск-Лиманское". С его помощью злоумышленники, предположительно, планировали незаконно перемещать спирт из Молдавии на Украину", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, этот трубопровод был проложен недавно и еще не использовался по назначению, поскольку шланг не содержал характерного запаха спирта. Правоохранители демонтировали часть шланга до линии государственной границы, протяжность демонтированной трубы составила 150 метров.

Правоохранители устанавливают людей, причастных к противоправной деятельности, пишет РИА Новости.




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